Antoine Dupont : A bout, l'ex d'Iris Mittenaere termine en pleurs !

En couple avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere était auparavant avec une autre personnalité à savoir Anthony Colette, danseur réputé pour ses nombreuses participations à Danse avec les Stars. Mais récemment, c'est sur M6 qu'il est apparu puisqu'il l'un des candidats choisi pour participer à l'émission Les Traites. Et il reconnaît avoir fini en pleurs.

Réputé pour ses chorégraphie et ses danses dans l'émission Danse avec les Stars, Anthony Colette se découvre dans un tout autre programme. L'ex d'Iris Mittenaere est effectivement à l'affiche des Traitres sur M6. Conscient de ce qui l'attendait, Anthony Colette avait ainsi pris de précieux conseils auprès d'anciennes participantes qu'il a croisées dans Danse avec les Stars à savoir Elsa Esnoult, Natoo et Natasha St-Pier. Toutes les trois étaient sur la même longueur d'onde : « Dis toi que ce n'est qu'un jeu ».

Anthony Colette en pleurs dans Les Traitres

« J'ai répondu : "Bah oui, je sais !" Quand je regardais l'émission, je trouvais que les candidats étaient bêtes à pleurer », a rétorqué Anthony Colette dans une interview accordée à Télé-Loisirs, avant de regretter d'avoir pris de haut ce conseil : « Maintenant, je me tais parce que la première image que l'on voit de moi dans le premier épisode, je suis en pleurs. Je me suis affiché tout seul. J'ai donc écouté ce conseil… sans le prendre véritablement en compte ».

«La première image que l'on voit de moi dans le premier épisode, je suis en pleurs»

Finalement, Anthony Colette révèle qu'il a souvent pensé à l'image qu'il renvoyait de lui au point de devenir fou : « J'avais peur de l'image que je pouvais renvoyer. C'est une émission qui parle de traître, j'avais peur qu'on fasse plein d'amalgames. Parfois, on prend des décisions un peu folles dans le jeu et qui nous font dire : "Je suis un c***ard." Je suis redescendu et me suis juste dit que je n'en avais plus rien à faire ». L'expérience a donc été intense pour l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere !