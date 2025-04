Antoine Dupont, son successeur bientôt connu ?

Axel Cornic

Blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont va assister de loin à la fin de la saison, avec son club du Stade Toulousain qui peut une nouvelle fois réaliser le doublé en Champions Cup et en Top 14. Il pourra notamment analyser la course pour le titre de Meilleur joueur européen 2025, avec notamment trois français qui sont dans la dernière ligne droite.

Tout le monde n’avait d’yeux que pour lui. Depuis plus d’un an, Antoine Dupont régalait les amateurs de rugby à chacune de ses sorties. Mais il a été stoppé dans sa lancée par une grave blessure au genou droit le 8 mars dernier, lors du choc entre le XV de France et l’Irlande au 6 Nations 2025.

Qui va succéder à Dupont ?

Et il manque beaucoup à son club du Stade Toulousain, qui voit les demis de mêlée tomber comme des mouches. Après Antoine Dupont, c’est Naoto Saito qui s’est blessé et l’option Ange Capuozzo est tombée à l’eau également. Mais Ugo Mola peut tout de même compter sur deux stars pour continuer à mener l’équipe avec Thomas Ramos et Jack Willis. Les deux sont d’ailleurs dans la liste des 8 finalistes pour le titre de Meilleur joueur de la Champions Cup, titre remporté par le capitaine du XV de France la saison dernière.

3 Français, 3 Anglais, 2 Irlandais... et 1 All Black

Dans cette liste, on retrouve deux autres pensionnaires du Top 14 avec les internationaux français Damian Penaud et Maxime Lucu, qui évoluent à l’UBB. Vient ensuite le squad du Leinster, avec le capitaine irlandais Caelan Doris, Jamison Gibson-Park et le Néo-Zélandais Jordie Barrett. L’invité surprise est le nouveau crack anglais Henry Pollock, troisième-ligne d’à peine 20 ans qui est en train d’exploser avec Northampton. A noter que Penaud pourrait bien être le grand favori, puisque cette saison il a instauré un nouveau record d’essais inscrits sur une seule saison, avec douze réalisations.