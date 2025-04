Accusé, un joueur du XV de France fait son mea culpa !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le match entre le Racing 92 et l'USAP en Top 14 a suscité de nombreuses réactions concernant un événement ayant eu lieu en fin de match. En effet, à la 70ème minute, Nolann Le Garrec, demi de mêlée de 22 ans du club francilien, s'est effondré au sol après un contact avec le pilier gauche adversaire Bruce Devaux. Repris de volée sur les réseaux sociaux, il a été accusé de simulation. Face à cela, Le Garrec a tenu à présenter ses excuses.

Professionnel au Racing 92 depuis 2020 et membre du XV de France depuis l'année dernière, Nolann Le Garrec n'a pas pu éviter la défaite de son club en terre catalane samedi dernier. Mais c'est pour une autre raison que la rencontre a fait polémique et il a tenu à revenir sur la situation. Le joueur de 22 ans avoue clairement qu'il a simulé et Le Garrec a donc présenté ses excuses.

Un geste polémique

Rapidement taxé de "Neymar du rugby" sur les réseaux sociaux lors de la rencontre et après, Nolann Le Garrec ne s'est pas fait que des amis avec cette séquence. L'ancien arbitre international Nigel Owens disait même qu'il était chanceux de ne pas se faire expulser du terrain par l'arbitre de la rencontre. Mardi soir, Le Garrec a fini par prendre la parole.

« Je n'ai voulu manquer de respect à personne »

Trois jours après la rencontre, Nolann Le Garrec a estimé qu'il était temps de revenir sur son action malheureuse. « Je voulais revenir sur la situation de mon contact à la tête et ma réaction inadéquate. Sur le moment, je reçois un coup d’épaule dans le visage de la part du pilier de l’Usap et je ne perçois pas du tout si c’est volontaire ou non. Sur l'instant, je ne sais pas si c’est de la nervosité de sa part ou pas. À ce moment-là du match, la tension était importante et nous venions d’ailleurs de recevoir nous-même un carton jaune pour contact à la tête. Toujours est-il que je n’ai pas su comment réagir à ce coup d’épaule. Après avoir revu les images, je vois bien que ce geste était complètement involontaire de la part du pilier. Je m’excuse auprès des arbitres du match ! Je n’ai voulu manquer de respect à personne. Ce n’est pas dans mes habitudes » écrit-il, comme rapporté par Rugbyrama.