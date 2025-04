Antoine Dupont : Le grand regret d'Iris Mittenaere...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En couple avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere fait régulièrement sensation pour ses tenues et sa passion pour la mode. Et pourtant, l'ancienne Miss France reconnaît avoir de grands regrets avec son look du passé qu'elle a finalement abandonné.

Depuis sa grave blessure lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fait parler de lui dans la presse people. Et pour cause, le capitaine du XV de France est en couple depuis quelques mois avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Paris-Match avait dévoilé des photos du jeune couple après la dernière journée du Tournoi opposant la France à l'Ecosse. Depuis, ils se font très discret, Antoine Dupont poursuivant sa rééducation, tandis qu'Iris Mittenaere est très active dans son rôle d'influenceuse sur Instagram.

Les regrets d'Iris Mittenaere avec son look passé

Spécialisée dans la mode, Iris Mittenaere fait souvent sensation avec ses tenues. Et pourtant, même l'ancienne Miss France a connu des erreurs de parcours comme elle le raconte auprès du Journal des Femmes : « J'ai fait des trucs qui n'allaient pas en termes de mode. C'est un cycle éternel. Du coup, en soi, on critiquait les ballerines avant et maintenant, j'en porte... » Mais elle a bien changé et fait désormais en sorte de ne plus avoir de regrets.

«J'ai fait des trucs qui n'allaient pas en termes de mode»

Elle a même des regrets sur son look du passé reconnaissant avoir abandonné un vêtement bien particulier.. « Il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, j'aimais bien la tendance jeans slim violet, rose fluo… Les pantalons Galaxy, un peu tecktonik vibes. Ça, forcément, je n'en suis pas hyper fan. Je ne le reporterai peut-être pas demain ! », conclut Iris Mittenaere qui a donc des regrets vestimentaires. Mais c'est bien du passé puisque celle qui a également été Miss Univers ne commet plus d'erreur avec la mode comme elle le prouve avec ses nombreuses photos sur ses réseaux sociaux.