Antoine Dupont et Iris Mittenaere, la nouvelle annonce sur leur histoire d'amour !

Au cours des dernières semaines, on a davantage parlé d'Antoine Dupont pour l'extrasportif. Blessé au genou et écarté des terrains pendant de longs mois, le joueur du Stade Toulousain a agité la presse people pour son histoire d'amour avec la Miss France, Iris Mittenaere. Qu'en est-il aujourd'hui de ce couple ? Des réponses ont dernièrement été apportées.

Alors qu'on connait très bien Antoine Dupont en tant que joueur du rugby, pour ce qui est de sa vie privée, la star du XV de France et du Stade Toulousain était discrète à ce propos jusqu'à présent. Mais voilà que la vie amoureuse de Dupont a dernièrement défrayé la chronique, faisant la Une de la presse people. La raison ? Son histoire d'amour naissante avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France. Une love story qui serait toujours d'actualité si l'on en croit les derniers échos.

« Toujours d'actualité »

C'est le bloggeur Aqababe qui avait été à l'origine de la révélation du couple entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere. Sur ses réseaux sociaux, il a donné des nouvelles pour ce qui est de l'histoire entre le joueur du Stade Toulousain et la Miss France. Quid alors de cette relation ? « Iris et Antoine ? Toujours d'actualité il me semble », a-t-il posté sur Instagram. Entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere, la belle histoire continuerait donc encore aujourd'hui...

La presse people se régale

Le couple Antoine Dupont-Iris Mittenaere a beaucoup fait parler dernièrement, alimentant même les pages de la presse people. Paris Match avait même dévoilé des photos des deux personnalités ensemble. « La star du rugby et l'ancienne Miss France n'ont d'yeux que l'un pour l'autre ces dernières semaines. Sur la pelouse, ce génie a le don de nous surprendre. En dehors aussi. C'est au bras d'une Miss Univers que le joueur né dans les Hautes-Pyrénées a fêté la victoire du XV de France à l'issue du tournoi des Six-Nations. Le rugbyman que la planète nous envie, souvent classé dans le top 3 des sportifs préférés des Français, et la reine de beauté venue du Nord ont tout du it couple », pouvait-on également lire.