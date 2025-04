Antoine Dupont remplacé par une star du XV de France, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà privé d'Antoine Dupont jusqu'à la fin de la saison, le Stade Toulousain a perdu un autre demi-de-mêlée sur blessure dimanche soir. Contre le Stade Français, Naoto Saito a en effet du quitter la pelouse à cause d'une blessure. Face à cette malédiction, Ugo Mola a préféré manier l'ironie en annonçant que son prochain numéro 9 serait Peato Mauvaka.

C'est une malédiction qui frappe le Stade Toulousain cette saison. Après la grave blessure d'Antoine Dupont, c'est un autre demi-de-mêlée qui s'est blessé. En effet, Naoto Saito a quitté ses partenaires à la 66e minute du choc contre le Stade Français. Par conséquent, les Rouge et Noir perdent un autre numéro 9, ce qui pousse Ugo Mola à envisager une solution inédite

Mauvaka en demi-de-mêlée ?

« Dans tous les cas, on commence à faire des passes à Peato Mauvaka, on fait aussi travailler Guillaume Cramont à la mêlée... », s'amuse-t-il au micro de Canal+. Il s'agit évidemment d'une point d'humour puisque les deux joueurs cités sont des talonneurs. Mais le coach du Stade Toulousain en a dit plus sur la blessure de Naoto Saito.

«C’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous»

« Il boitille un petit peu, il a pris une entorse externe de la cheville. C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous », ajoute Ugo Mola.