Antoine Dupont, la malédiction continue !

Axel Cornic

Capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont sera absent pour plusieurs mois à la suite de sa grave blessure au genou du 8 mars dernier. Un vrai coup dur pour son club, qui commence à avoir de moins en moins de solutions au poste de demi de mêlée, avec Naoto Saito qui pourrait d’ailleurs lui aussi manquer quelques matchs.

Si tout le monde s’inquiétait pour le XV de France, la véritable victime de la blessure d’Antoine Dupont est bien le Stade Toulousain. Toujours engagé en Champions Cup et en route pour une possible nouvelle victoire en Top 14, le club haut-garonnais ne sait plus comment faire pour remplacer sa star à la mêlée.

Grosse tuile pour le Stade Toulousain

En effet, Paul Graou a rapidement été désigné comme nouveau choix numéro 1, avec Naoto Saito en suppléent. Le premier mis au repos pour le déplacement sur la pelouse du Stade Français pour la 21e journée du Top14, c’est le Japonais qui a été aligné au poste de numéro 9. Mais son match s’est arrêté à la 66e minute, puisqu’il a dû quitter ses coéquipiers à cause d’une blessure. « A chaque fois qu'un demi de mêlée se blesse, on est inquiet » a confié le coach des avants Virgile Lacombe, lors de la conférence de presse d’après-match.

« En ce moment, il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous ».

Au micro de Canal+, Ugo Mola en disait un peu plus sur la nature de la blessure de Saito. « Il boitille un petit peu, il a pris une entorse externe de la cheville » a confié le manager du Stade Toulousain, qui déplore une sorte de malédiction depuis l’énorme coup dur avec Antoine Dupont. « C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous ».