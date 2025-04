Antoine Dupont : La grave erreur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent jusqu'à l'automne, Antoine Dupont laisse un vide au Stade Toulousain qui n'a pas été compensé par le recrutement d'un joker médical. Un choix que les Rouge et Noir doivent regretter puisque Naoto Saito, qui fait partie des demis-de-mêlée à disposition d'Ugo Mola, s'est également blessé. Toulouse donc peut-être fait une erreur en ne recrutant pas un remplaçant à son capitaine.

Une malédiction frappe-t-elle le Stade Toulousain ? La question peut se poser après la blessure d'un nouveau demi-de-mêlée. En effet, alors qu'Antoine Dupont manquera la fin de la saison, et probablement encore plusieurs mois ensuite après avoir subi une rupture de ligaments croisés du genou durant le Tournoi des VI Nations, c'est Naoto Saito qui s'est également blessé dimanche lors de la victoire contre le Stade Français.

Après Dupont, Toulouse perd encore un 9

Une situation délicate à gérer pour Ugo Mola qui pourrait regretter le choix du Stade Toulousain de ne pas avoir recruté de joker médical après la blessure d'Antoine Dupont. Un choix que le coach des Rouge-et-Noir assumait pourtant au micro de Canal+ dimanche soir : « Il boitille un petit peu, il a pris une entorse externe de la cheville. C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous (...) On essaie d’anticiper tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, parce qu’en ce moment c’est vrai qu’il ne fait pas bon porter le numéro 9 chez nous ».

Pas de joker médical pour Dupont, une grosse erreur ?

Depuis le 6 avril, le Stade Toulousain n'est plus autorisé à recruter de joker médical et va donc devoir assumer son choix jusqu'au bout. Sans Antoine Dupont ni Naoto Saito, Ugo Mola n'a plus que deux solutions pour occuper le poste de numéro 9 : Paul Graou et le jeune Simon Daroque. Une situation difficile à gérer pour Ugo Mola alors que le Stade Toulousain va vivre une fin de saison très chargée avec en ligne de mire le titre en Top 14 et une demi-finale de Coupe des champions très attendue contre l'UBB. Et pour cela le choix au poste de demi-de-mêlée sera très réduit.