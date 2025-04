Antoine Dupont, le pari risqué

Axel Cornic

Tout bonnement inarrêtable depuis plus d’un an, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou droit, qui le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’à l’automne prochain. Un coup dur pour le XV de France qui a dû terminer le 6 Nations 2025 sans son capitaine, mais surtout pour son club du Stade Toulousain.

On ne le reverra plus sur un terrain du rugby cette saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier, Antoine Dupont s’est fait opéré et doit désormais respecter un long processus de convalescence. Certains le voient revenir pour le début de l’année prochaine, mais les plus optimistes espèrent pouvoir assister à un come-back éclair dès le mois de novembre, avec notamment un choc très attendu face à l’Afrique du Sud.

Après Dupont, au tour de Saito

En attendant, le Stade Toulousain doit se faire à la vie sans son capitaine ainsi que meilleur joueur. Et pour le moment ce n’est pas si simple ! Paul Graou a rapidement repris le flambeau en devenant le premier choix au poste de demi de mêlée, mais derrière lui il n’y a pas foule. Encore plus depuis la récente blessure de Naoto Saito, victime d’une entorse de la cheville et qui pourrait donc être absent plusieurs semaines.

« C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller cherche de joker »

Interrogé par Canal+ récemment, Ugo Mola a confié que le Stade Toulousain aurait très bien pu se faciliter la vie en faisant appel à un joker médical pour pallier la longue absence d’Antoine Dupont… ce qui n’a finalement pas été fait ! « C’est un pari de faire confiance à l’ensemble de notre effectif, sans aller chercher de joker, dans une saison un peu compliquée pour nous » a déclaré le manager Toulousain, qui pourra toujours compter sur Graou, mais également sur le très jeune Simon Daroque, déjà rentré en jeu lors du dernier match contre le Stade Français.