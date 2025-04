Départ de Ntamack à l'étranger : La catastrophe évitée ?

Axel Cornic

Dans quelques mois, le XV de France va s’nevoler pour une tournée d’une vingtaine de jours en Nouvelle-Zélande, où trois test-matchs contre les All Blacks l’attendent. Mais on ne sait toujours pas avec quels joueurs, puisque certains cadres comme Romain Ntamack aimeraient beaucoup y participer, alors qu’ils ne sont à priori pas prioritaires.

Depuis le début de son règne en 2019, Fabien Galthié a fait de la tournée estivale une sorte d’occasion pour voir les jeunes pousses. Tous les titulaires en puissance sont en effet mis au repos, respectant des accords passés avec la Ligue et les clubs du Top 14. Sauf que cette fois, certains aimeraient bien y être !

« C’est mon rêve de jouer là-bas »

C’est le cas de Romain Ntamack, qui dès la fin du 6 Nations 2025 avait annoncé vouloir participer à cette tournée aux pays des All Blacks. « Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir » avait lancé l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France. « Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir ». D’autres se sont exprimés en ce sens depuis, avec notamment Grégory Alldritt ou encore Thomas Ramos.

« Ça serait catastrophique que des mecs comme Ntamack, Alldritt ou Ramos ne jouent jamais en Nouvelle-Zélande »

Pour Philippe Saint-André, le sélectionneur Fabien Galthié ne devrait pas hésiter à emmener ses stars en tournée. « Ntamack ou Alldritt n’ont jamais joué en Nouvelle-Zélande » a fait remarquer sur RMC Sport, celui qui a dirigé le XV de France de 2011 à 2015. « Nous quand on les reçoit, ils remplissent les caisses de la FFR. On fait des matchs à guichets fermés. Et ils envoient leur grosse équipe ! Pourquoi nous on devrait aller là-bas avec l’équipe B ou l’équipe C ? Dans ma carrière, mes plus beaux souvenirs c’est la tournée en Nouvelle-Zélande. Ça serait catastrophique que des mecs comme Ntamack, Alldritt ou Ramos ne jouent jamais en Nouvelle-Zélande ».