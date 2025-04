Romain Ntamack, le clash qui va faire des étincelles

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du Stade Français ce week-end (21-27), le Stade Toulousain se prépare désormais à la réception de Castres en fin de semaine. Un derby crucial pour Romain Ntamack et les siens, et qui a d’ores et déjà été marqué par les annonces électriques des représentants des deux formations respectives. Explication.

Le Stade Toulousain est en pleine forme. Qualifiée pour les demi-finales de la Champions Cup, la bande à Romain Ntamack conserve également son avance en tête du Top 14. Les Rouges et Noirs se déplaçaient sur la pelouse du Stade Français ce week-end, et ont dominé les Parisiens (21-27). Désormais, place au derby face à Castres, un choc tant attendu, et électrique des deux côtés.

Castres s’est plaint de Toulouse

Et pour cause, ce choc a déjà été lancé, dans un premier temps, par le président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol. Et pour cause, dans un courrier adressé à la Ligue Nationale de Rugby, ce dernier semble avoir implicitement visé le cas de Melvyn Jaminet à Toulouse : « Il faut aller plus loin avec des sanctions relatives à l’interdiction de recrutement et au retrait de points. L’heure est venue de faire évoluer nos règlements vers plus d’efficacité et de transparence. Le passé est derrière nous et mon propos ne vise pas à stigmatiser l’un ou l’autre. Mais pour rester crédibles nous devons apporter une réponse forte », peut-on lire au sein de ce dernier.

« On a eu droit à une belle déclaration de leur président nous concernant »

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de Toulouse, a répondu avec humour à ce courrier. « On a eu droit à une belle déclaration de leur président nous concernant. On va se préparer, on les accueille bien, on les met au Stadium donc on va se préparer à faire un bon match contre Castres. Non, non ce n’est pas un derby, c’est la 22e journée il me semble, c’est ça ? Merci à vous », a conclu Ugo Mola.