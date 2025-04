Antoine Dupont déjà remplacé au XV de France !

Axel Cornic

Actuellement blessé au genou droit et absent au moins jusqu’à l’automne prochain, Antoine Dupont manque beaucoup au rugby tricolore. Mais le XV de France semble déjà avoir trouvé sa nouvelle star, avec Louis Bielle-Biarrey qui impressionne même les plus grandes stars à l’étranger.

Lors du 6 Nations 2025, les supporters du XV de France ont vécu un véritable drame. Tout bonnement fantastique depuis plus d’un an, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol par une rupture des ligaments croisés du genou droit qui a un peu gâché la victoire tricolore. Mais le rugby français s’est également découvert une toute nouvelle star...

Le phénomène LBB

Il s’agit évidemment de Louis Bielle-Biarrey, qui a d’ailleurs été nommé Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Ce n'est pas tout puisqu'il a terminé meilleur marqueur avec 8 essais en cinq matchs et celui face à l’Irlande, a également été élu meilleur essai de la compétition. A seulement 21 ans, il semble de plus en plus devenir le nouveau visage du rugby français et le phénomène c’est loin de s’arrêter. L’avenir est radieux pour l’ailier de l’UBB, qui continue de surfer sur sa lancée avec son club en Top 14 comme en Champions Cup.

« C'est vraiment un joueur fantastique »

Et il ne fait pas seulement fureur en France, puisque la légende Bryan Habana s’est dit totalement fan de Louis Bielle-Biarrey... même s’il est persuadé pouvoir le battre dans un duel de vitesse ! « Je ne pense pas que Louis va plus vite que moi, mais c'est un meilleur scoreur » a expliqué l’ancien ailier des Springboks, au micro de RMC Sport. « C'est vraiment un joueur fantastique et on l'a vu durant le tournoi des 6 Nations, cette année... Il fait partie d'une équipe de France phénoménale, mais ce qu'il fait individuellement est juste brillant ».