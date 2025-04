Antoine Dupont : La grosse enquête sur son remplaçant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc contre l'Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont sera encore absent quelques semaines. Sans lui, qui peut prétendre au titre honorifique de meilleur joueur du Top 14 ? C'est l'enquête qui est menée par certains médias.

Lors du précédent Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a subi une grave blessure puisqu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande. Une blessure qui va évidemment le tenir éloigné des terrains encore plusieurs mois. Et en son absence, le Top 14 est donc privé de son meilleur joueur.

Sans Dupont, quel est le meilleur joueur du Top 14 ?

Par conséquent, la question qui se pose désormais est de savoir quel est le meilleur joueur du championnat en l'absence d'Antoine Dupont ? C'est la question posée par le site spécialisé lerugbynistere.fr qui cite évidemment Louis Bielle-Biarrey comme évidence. Déjà brillant avec le XV de France, l'ailier confirme tout son talent cette saison avec l'UBB. Jack Willis, Ange Capuozzo, David Ribbans, Baptiste Serin, Joe Simmonds, Sireli Maqala ou Baptiste Couilloud sont également cités par le média.

Louis Bielle-Biarrey, une évidence ?

Mais Louis Bielle-Biarrey semble bien être l'option la plus évidente. D'ailleurs, pour Rugbyrama, l'ailier de l'UBB s'est confié sur son objectif de s'imposer comme le meilleur marqueur du Top 14 : « Un objectif, oui et non. Évidemment que si je finis meilleur marqueur de top 14, je serais très content. Mais, comme je le dis souvent, une bonne performance, ça ne se résume pas qu’aux essais. Je peux faire des bons matchs sans marquer et je peux faire des matchs moyens en marquant. En ce qui concerne les récompenses individuelles, c’est toujours dur de s’exprimer parce que je dépends tellement du travail qui est fait avant….. Alors, oui, ça me ferait plaisir, mais je n’y pense pas forcément ». Avec 10 essais au compteur, LBB pointe à deux longueurs de Gaël Dréan.