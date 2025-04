Toulouse - Antoine Dupont : C’est terminé, l’annonce fracassante !

Pierrick Levallet

Gravement blessé au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont va naturellement manquer au moins 6 mois de compétition. Le Stade Toulousain va donc devoir faire sans son demi de mêlée de 28 ans pour la fin de saison, notamment en Champions Cup. Et certains sont plutôt pessimistes pour les hommes d’Ugo Mola avec l’absence d’Antoine Dupont.

Le Stade Toulousain va devoir faire sans Antoine Dupont pour la fin de saison. Gravement blessé au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des 6 Nations, le demi de mêlée de 28 ans a été opéré il y a quelques semaines. Il va donc manquer au moins 6 mois de compétition. Ugo Mola devra donc faire avec l’absence de son joueur star, notamment pour la fin de la Champions Cup. Et certains sont plutôt pessimistes concernant la suite de l’aventure du Stade Toulousain dans la compétition sans Antoine Dupont.

«Ils sont tout simplement inarrêtables cette année»

« Je ne les vois pas se faire battre cette année. Je pense qu’ils vont gagner, autant leur donner le trophée tout de suite. Je m’avance peut-être un peu, vu qu’il ont quand même un très gros match contre Northampton (en demi-finale, samedi 3 mai, NDLR). Mais Northampton n’a pas la puissance de feu du Leinster. Ils gagneront leur demi-finale, puis ils disputeront la finale à Cardiff contre Toulouse ou Bordeaux-Bègles. Ils sont tout simplement inarrêtables cette année » a notamment confié Geordan Murphy dans le podcast The Good, The Bad and The Rugby et dans des propos rapportés par La Dépêche.

«Je ne pense pas qu’ils soient les mêmes sans Antoine Dupont»

« Vous regardez toutes les actions du Leinster, tout est net, tout est précis, le niveau technique... Je ne vois pas beaucoup d’équipes avoir le même niveau technique. Toulouse est probablement la seule équipe capable de rivaliser avec eux, mais je ne pense pas qu’ils soient les mêmes sans Antoine Dupont » a ensuite ajouté l’ancien joueur de l’Irlande. À suivre...