Antoine Dupont : Le coup de foudre avant Iris Mittenaere !

Après le sacre du XV de France au Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été aperçu en compagnie d’Iris Mittenaere. Il n’a pas fallu longtemps pour apprendre que le demi de mêlée de 28 ans et la Miss France 2016 se soient mis en couple. Naoto Saito est toutefois tombé sous le charme du joueur du Stade Toulousain bien avant la reine de beauté.

En couple avec Iris Mittenaere, Antoine Dupont va toutefois devoir attendre quelques mois avant de reprendre la compétition. Le demi de mêlée de 28 ans a assisté au sacre du XV de France au Tournoi des 6 Nations depuis la touche, puisqu’il a été gravement blessé au genou en mars dernier. Le Stade Toulousain va donc devoir faire sans son joueur star, qui pourra au moins se consoler dans les bras de la Miss France 2016. Antoine Dupont semble d’ailleurs faire l’unanimité dans le vestiaire d’Ugo Mola. L’un de ses coéquipiers est même tombé sous son charme.

«Il est vraiment spécial Toto»

« Au Japon, on choisit plus souvent l'option sécurité. Je progresse aux côtés de Toto. Je peux lui poser des questions librement. Des erreurs, j'en fais. Un jour, après un en-avant, Toto m'a dit : « Ce n'est pas grave Naoto, l'important, c'est de tenter ! » Il est vraiment spécial Toto. Puissant, rapide, efficace » a lancé le japonais Naoto Saito, arrivé au Stade Toulousain en 2024, dans les colonnes de L’Equipe.

Catastrophe pour Toulouse sans Dupont ?

Depuis la grave blessure d’Antoine Dupont, Ugo Mola cherche la bonne solution pour que son Stade Toulousain déploie un jeu plaisant et convaincant. Mais certains sont plus pessimistes que d’autres. « Comme la France, Toulouse a bâti son jeu autour de Dupont. De grands attaquants puissants gagnent des mètres importants, créant des espaces que le demi de mêlée peut exploiter grâce à sa force et sa vitesse fulgurante. [...] Peut-être que sans Antoine Dupont, Toulouse sera incapable d’atteindre son apogée » a confié le journaliste anglais Gavin Mortimer ces dernières heures.