Antoine Dupont menacé après la rupture !

Auteur d'une performance XXL dimanche soir avec le Stade Toulousain face à La Rochelle en Top 14, Antoine Dupont a montré qu'il était revenu au plus haut niveau après sa rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des pelouses pendant plus de huit mois. Et pourtant, Oscar Jegou annonce que Dupont était pris pour cible dans ce match...

Le Stade Toulousain n'a pas fait dans le détail dimanche soir pour disposer de La Rochelle (60-14), et Antoine Dupont a été le grand artisan de ce succès. Le demi de mêlée du XV de France a notamment inscrit deux essais et rendu une très bonne copie, lui qui est récemment revenu d'une longue période de convalescence après sa rupture des ligaments croisés. Et Toulouse a déjà retrouvé son grand Dupont...

« On avait ciblé Dupont » Oscar Jegou, le troisième ligne de La Rochelle, s'est d'ailleurs enflammé pour Antoine Dupont et son état de forme après cette rupture. Il avoue d'ailleurs que son coéquipier du XV de France était pris pour cible sur le terrain : « Il y a eu un grand Antoine Dupont ce soir. Ça les a aidés. On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font. Mais malheureusement, au bord des rucks, on n’y a pas été. Tout réussit à Toulouse, mais je pense qu’ils le provoquent. C’est frustrant quand ils jouent très bien. En plus, ils ont les rebonds. C’est hyper-rageant. Mais c’est là où il faut basculer, ne pas se frustrer », a confié Jegou à Rugbyrama.