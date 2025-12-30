Antoine Dupont «ciblé» par un club de Top 14, le scénario catastrophe !

Axel Cornic

De retour depuis fin novembre, Antoine Dupont commence sérieusement à impressionner. Après avoir fait une entrée en jeu fracassante contre le LOU il y a une semaine, le demi de mêlée a été aligné titulaire pour le choc de la 13e journée de Top 14 face à La Rochelle (60-14), au cours duquel il a marqué un double.

Il est bien de retour. Si certains avaient encore des doutes sur la capacité d’Antoine Dupont de revenir à son meilleur niveau, ils ont été balayés. Le demi de mêlée a été le véritable patron de l’attaque du Stade Toulousain, marquant un doublé avant de sortir à l’heure de jeu, remplacé par Paul Graou.

« On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font » Mais s’il a ravi les fans toulousains ainsi que les spectateurs neutres, Antoine Dupont ne va pas laisser des bons souvenirs au Stade Rochelais. « Il y a eu un grand Antoine Dupont ce soir. Ça les a aidés. On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font. Mais malheureusement, au bord des rucks, on n’y a pas été » a déclaré le troisième-ligne rochelais Oscar Jégou, à Rugbyrama.