Antoine Dupont «ciblé» par un club de Top 14, le scénario catastrophe !

De retour depuis fin novembre, Antoine Dupont commence sérieusement à impressionner. Après avoir fait une entrée en jeu fracassante contre le LOU il y a une semaine, le demi de mêlée a été aligné titulaire pour le choc de la 13e journée de Top 14 face à La Rochelle (60-14), au cours duquel il a marqué un double.
Il est bien de retour. Si certains avaient encore des doutes sur la capacité d’Antoine Dupont de revenir à son meilleur niveau, ils ont été balayés. Le demi de mêlée a été le véritable patron de l’attaque du Stade Toulousain, marquant un doublé avant de sortir à l’heure de jeu, remplacé par Paul Graou.
« On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font »
Mais s’il a ravi les fans toulousains ainsi que les spectateurs neutres, Antoine Dupont ne va pas laisser des bons souvenirs au Stade Rochelais. « Il y a eu un grand Antoine Dupont ce soir. Ça les a aidés. On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font. Mais malheureusement, au bord des rucks, on n’y a pas été » a déclaré le troisième-ligne rochelais Oscar Jégou, à Rugbyrama.
« C’est hyper-rageant »
« Tout réussit à Toulouse, mais je pense qu’ils le provoquent. C’est frustrant quand ils jouent très bien » a poursuivi Jégou, qui côtoie Antoine Dupont avec le XV de France. « En plus, ils ont les rebonds. C’est hyper-rageant. Mais c’est là où il faut basculer, ne pas se frustrer ». La star du Stade Touousain va maintenant avoir un peu de repos, avant de revenir dès le début de l’année avec un déplacement sur la pelouse de Perpignan.