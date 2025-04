Urios, sa nouvelle bagarre en Top 14 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en course pour une qualification pour les phases finales du Top 14, Clermont ira défier le RC Toulon dans un choc très délicat samedi soir. Et Christophe Urios, le coach auvergnat, annonce d'ores et déjà que la bagarre sera nécéssaire pour ramener quelque chose de ce déplacement dans le Var.

Actuel 6e du Top 14, Clermont s'attend à un déplacement périlleux samedi sur la pelouse du 3e, le RC Toulon. Un match qui s'annonce forcément compliqué du côté de Mayol pour les hommes de Christophe Urios, qui restent sur une élimination en Champions Cup contre Northampton (46-24). Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur clermontois a donc lancé un avertissement à ses joueurs avant d'aller défier le RCT.

« On doit avoir cet esprit de sacrifice »

« C’est une expérience ! Faisons en sorte qu’elle soit belle. C’est un endroit difficile, avec une bonne équipe, des bons joueurs… Aujourd’hui, Toulon domine le Top 14 avec Toulouse et Bordeaux-Bègles, et c’est mérité ! Ils sont du même niveau que ces équipes. C’est un endroit plutôt hostile et cela rend le match encore plus difficile. Il faut se concentrer sur nous ! On a fait un mauvais match à Northampton, où on n’a pas su le contrôler par la conquête, les plaquages, la vitesse… On doit avoir cet esprit de sacrifice à Toulon, sinon cela ne marchera pas. Mais si on l’a, on aura un bon contenu. On connaît les forces du RCT, on a besoin de se concentrer sur nous », indique Christophe Urios, qui évoque même une « bagarre » inévitable pour les joueurs de Clermont à Toulon.

« On est à la bagarre... »

En effet, si les Auvergnats veulent être de la partie en phases finales de Top 14, ils n'auront d'autre choix que de livrer ce combat attendu par Urios : « On est à la bagarre avec six ou sept équipes pour trois places. Cela se jouera à un point, et après Toulon il restera beaucoup de points à aller chercher. Mais ce qui m’intéresse, c’est le contenu sur lequel on pourra s’appuyer pour la suite ». Le ton est donné.