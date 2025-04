Antoine Dupont, son salaire pointé du doigt !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains en raison de sa grave blessure contractée avec le XV de France en mars, Antoine Dupont en profite pour enchainer les activités extrasportives. Et après l'ouverture de son nouveau restaurant, la star du rugby français enchaine sur une action commerciale avec Casino du côté de Castelnau Magnoac, le village dans lequel il a grandi. L'occasion pour Dupont de se faire charrier sur son salaire de rugbyman...

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier lors du match du Tournoi des 6 Nations entre l'Irlande et le XV de France, Antoine Dupont donc été opéré, et démarre une longue période de convalescence (estimée aux alentours de 9 mois). L'occasion pour la star des Bleus et du Stade Toulousain de se concentrer sur d'autres projets commerciaux en dehors des terrains de rugby, à l'image de l'ouverture de son restaurant Chez Jean qui a récemment été inauguré. Mais ce n'est pas tout pour Dupont...

Dupont devient vendeur... dans un camion !

Ambassadeur de la marque Casino depuis maintenant trois ans, Antoine Dupont vient d'apparaitre dans une nouveau spot promotionnel. Le scénario est simple : le capitaine du XV de France accompagne un vendeur avec son camion, une épicerie nomade du supermarché Casino, et il vient proposer les produits au coeur de Castelnau Magnoac, le village dans lequel il a grandi : « Le concept de base, c’est vraiment d’arriver sur la commune, sur la place du village comme aujourd’hui. Et puis je mets un coup de Klaxon, les gens viennent à moi. C’est multi-services, comme à l’époque. Je veux vraiment créer un lieu de vie, pas seulement amener des produits sur une place. Je veux vraiment que ce soit un peu le lieu de rencontre », indique l'employé de Casino à Antoine Dupont au moment de lui faire démarrer sa « mission » de vendeur.

« Le rugby ça paie plus... »

Face à la surprise des gens qu'il sert depuis son camion, Antoine Dupont ne manque pas d'humour : « Je suis en période d'essai encore, il faut que je fasse mes preuves », s'amuse le capitaine du XV de France. Et les réactions face à lui sont tout aussi amusantes : « Bon, tu prépares ta reconversion ou quoi ? », lui lance notamment un habitant de Castelnau Magnoac, avant qu'un jeune garçon ne pointe du doigt son salaire avec le Stade Toulousain : « Le rugby ça paie plus, maintenant on fait épicerie », ironise-t-il, face à un Dupont amusé par la situation.