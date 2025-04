Antoine Dupont : Une fin tragique est annoncée

Alexis Brunet

Dimanche 4 mai, le Stade Toulousain affronte l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Les joueurs d’Ugo Mola seront bien sûr encore privés d’Antoine Dupont, qui est toujours convalescent. Selon le journaliste anglais Gavin Mortimer, cette absence importante sera rédhibitoire pour le club de la ville rose, qui ne devrait pas pouvoir se qualifier pour la grande finale.

Après Toulon, le Stade Toulousain retrouve un autre adversaire français en Champions Cup dimanche 4 mai. Les hommes d’Ugo Mola ont rendez-vous avec l’UBB pour une place en finale. Un affrontement de haut niveau, que les Toulousains devront qui plus est appréhender sans Antoine Dupont, mais également sans Ange Capuozzo.

« Toulouse a bâti son jeu autour de Dupont »

Selon le journaliste anglais Gavin Mortimer, qui s’est exprimé pour RugbyPass, le Stade Toulousain ne devrait pas arriver à battre l’UBB sans Antoine Dupont. Sans leur maître à jouer, les pensionnaires d’Ernest-Wallon n’auront pas les arguments pour faire déjouer l’armada bordelaise. « Comme la France, Toulouse a bâti son jeu autour de Dupont. De grands attaquants puissants gagnent des mètres importants, créant des espaces que le demi de mêlée peut exploiter grâce à sa force et sa vitesse fulgurante. […] Le seul autre joueur de l’arrière-garde toulousaine capable de créer quelque chose à partir de rien est Ange Capuozzo. L’Italien jouait l’un de ses meilleurs matchs des dernières saisons lorsqu’il s’est tordu la cheville en marquant un brillant essai en solo contre Sale. »

Le Leinster titré ?

D'après Gavin Mortimer, l’absence d’Antoine Dupont devrait d’ailleurs profiter au Leinster qu’il voit remporter la Champions Cup le 24 mai prochain. « Compte tenu de la manière dont le Leinster a écrasé les Harlequins en huitièmes de finale (62-0) et Glasgow en quarts de finale (52-0), il est difficile d’imaginer une autre équipe remporter la Champions Cup le 24 mai. […] Néanmoins, il serait insensé de négliger les Français (et bien sûr Northampton, que le Leinster affronte en demi-finale), et notamment Toulouse. Il reste encore dix semaines de saison en France, alors peut-être qu’ils atteindront leur apogée au moment opportun. Ou peut-être que sans Antoine Dupont, Toulouse sera incapable d’atteindre son apogée. »