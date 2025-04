Antoine Dupont : Son pote lui annonce un douloureux calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 mars dernier, le XV de France s'imposait en Irlande, mais perdait surtout Antoine Dupont. Touché au genou, le demi de mêlée a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Ayant dû passer par la case opération, Dupont en a pour une longue convalescence. Déjà passé par là dernièrement, Anthony Jelonch s'est prononcé sur ce qui attend son ami.

Ce n'est pas avant plusieurs mois qu'Antoine Dupont va reprendre la compétition. Opéré d'une rupture des ligaments croisés, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France va devoir rester sur la touche pendant de longs mois. Il va également falloir travailler dur pour revenir à son meilleur niveau. Ce sont donc de douloureux mois qui s'annoncent pour Antoine Dupont et Anthony Jelonch sait de quoi il parle, lui qui a connait le même sort très récemment.

« Tu te retrouves à être immobilisé trois semaines »

Coéquipier d'Antoine Dupont à Toulouse et au XV de France, Anthony Jelonch est également l'ami du demi de mêlée. Forcément, ce qui arrive à ce dernier n'a pas manqué de l'attrister. Pour L'Equipe, il a alors confié sur ce que va vivre Antoine Dupont dans les mois à venir : « Sa blessure actuelle se rapproche plus de ma première. Parce que le ménisque est également touché. Du coup, tu te retrouves à être immobilisé trois semaines, à marcher avec des béquilles sans pouvoir poser le pied par terre. C'est ce qu'a vécu Antoine. Moi, la deuxième fois, comme je n'avais rien eu au ménisque, je n'avais pas subi d'immobilisation. Trois jours après l'opération, je remarchais normalement. Après, ça ne change rien à la durée d'indisponibilité. C'est juste que quand tu ne peux pas bouger, ta jambe perd un peu de volume. Un volume que tu devras regagner à ton retour à l'entraînement ».

« Une grave blessure comme ça, ça fait mal »

Prévenant Antoine Dupont du calvaire, Anthony Jelonch a également ajouté : « Une grave blessure comme ça, ça fait mal. Quand t'as déjà eu une blessure identique, tu te dis ''ça y est, c'est reparti, je vais devoir bosser deux fois plus pendant huit mois pour revenir, et en plus je ne sais même pas dans quel état je serai au moment de ma reprise''. Au début, c'est vrai, tu te poses des questions. C'est complètement normal. Antoine se les est posées aussi. Mais je ne me fais pas de souci pour lui, je suis persuadé que ça va bien se passer. Il est revenu une fois, il reviendra une deuxième ».