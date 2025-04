Antoine Dupont : Une star débarque pour le faire chuter !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont fait peur à la planète rugby, avec notamment un doublé réalisé la saison dernière entre Champions Cup et Top 14. Mais à l’étranger on semble préparer une réponse forte pour mettre enfin un terme à l’hégémonie toulousaine, avec la province irlandaise du Leinster qui a annoncé du très lourd ces dernières heures.

Le Stade Toulousain est une véritable institution dans le monde du rugby. Et ce n’est pas seulement le cas en Top 14, avec pas moins de 23 Boucliers de Brennus décrochés ! Sur la scène européenne, le club haut-garonnais fait figure de véritable épouvantail, puisqu’il détient actuellement le record de titres avec 6 victoires, qui auraient pu être 8 sans les défaites en finale en 2004 et 2008.

Toulouse domine l’Europe

Cette saison, les Toulousains ne pourront pas compter sur Antoine Dupont, qui s’est gravement blessé avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations. Mais la star française sera de retour à l’automne prochain pour élargir encore un peu plus son palmarès et aller chercher un troisième titre en Champions Cup ! Il faudra toutefois affronter un sacré client, puisque le Leinster semble se construire une véritable armada pour faire chuter le Stade Toulousain.

Le Leinster mise sur Ioane !

Finaliste lors des trois dernières éditions, les Irlandais ont perdu deux fois contre La Rochelle (2022 et 2023) et la saison dernière contre le Stade Toulousain. Et pour inverser enfin la tendance ils ont frappé un très gros coup en allant chercher l’international néo-zélandais Rieko Ioane, dont l’annonce a secoué la planète rugby. « C'est une opportunité passionnante de jouer en Irlande pour une équipe emblématique, de développer mon jeu et de vivre quelque chose de différent avec ma famille. Je serai de retour frais et prêt pour la deuxième moitié de 2026 » a déclaré le trois-quart centre des All Blacks, sur son compte Instagram.