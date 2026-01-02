OM : Le PSG dégaine une offre alléchante pour ce départ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi prochain, le 8 janvier, le PSG et l’OM s’affrontent au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. Un Classique délocalisé comme depuis plusieurs années à l’occasion du Trophée des Champions. Quoi qu’il en soit, le club parisien a proposé une offre à ses supporters facilitant ce déplacement à l’étranger.

Le PSG et l’OM vont se retrouver en ce début d’année 2026. Alors que le club marseillais avait créé la sensation en battant son ennemi parisien en début de saison du côté du Vélodrome, les hommes de Luis Enrique vont tenter de prendre leur revanche à l’occasion du Trophée des Champions qui se disputera le jeudi 8 janvier prochain.

Un Classique délocalisé Une rencontre qui a été délocalisée au Koweït. A l’instar des années précédentes, ce Trophée des Champions se déroule à l’étranger, et cette fois-ci, la destination est pour le moins éloignée. Le 17 décembre dernier, à l’occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG avait proposé à ses fans un pack à 200€ afin de pouvoir assister à la rencontre du côté de Doha.