Zidane lui fait peur, le grand danger annoncé !

Après une phase de poule parfaite à la CAN avec 3 victoires en 3 matchs, l’Algérie va désormais devoir se frotter à la République Démocratique du Congo en huitième de finale. Ça s’annonce donc relevé pour les Fennecs de Vladimir Petkovic. Et voilà que certaines craintes ont été émises autour de Luca Zidane à l’approche de cette rencontre.
Titulaire dans les buts de l’Algérie pour cette CAN, Luca Zidane a livré de bonnes copies face au Soudan puis le Burkina Faso. N’ayant pas joué face à la Guinée Equatoriale, le fils de Zinedine Zidane va retrouver sa place pour le huitième de finale face à la République Démocratique du Congo. Le gardien de Grenade sera alors scruté de très près face à Cédric Bakambu et compagnie. Et à l’approche de ce rendez-vous Luca Zidane est loin d’inspirer une grande confiance…
« Ça va être un match de duels »
Alors que le rendez-vous est donné mardi 6 janvier à 17h pour la rencontre entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo, l’inquiétude monte chez Walid Acherchour. Au micro de l’After Foot, il a expliqué à propos de ce huitième de finale des Fennecs : « Ça va être un match de duels, de un-contre-un, les individualités vont devoir faire la différence. La différence peut se faire sur coup de pied arrêté, avec (Chancel) Mbemba, (Axel) Tuanzebe, il y a de la taille ».
« J’ai un peu peur »
Luca Zidane sera-t-il impérial dans sa défense lors des duels aériens ? Walid Acherchour a quelques doutes : « J’ai un peu peur, on a vu Luca Zidane, même s’il fait un bon premier tour, il ne me fait pas énormément confiance sur les sorties parce qu’il est très petit ».