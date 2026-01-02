Zidane lui fait peur, le grand danger annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une phase de poule parfaite à la CAN avec 3 victoires en 3 matchs, l’Algérie va désormais devoir se frotter à la République Démocratique du Congo en huitième de finale. Ça s’annonce donc relevé pour les Fennecs de Vladimir Petkovic. Et voilà que certaines craintes ont été émises autour de Luca Zidane à l’approche de cette rencontre.

Titulaire dans les buts de l’Algérie pour cette CAN, Luca Zidane a livré de bonnes copies face au Soudan puis le Burkina Faso. N’ayant pas joué face à la Guinée Equatoriale, le fils de Zinedine Zidane va retrouver sa place pour le huitième de finale face à la République Démocratique du Congo. Le gardien de Grenade sera alors scruté de très près face à Cédric Bakambu et compagnie. Et à l’approche de ce rendez-vous Luca Zidane est loin d’inspirer une grande confiance…

« Ça va être un match de duels » Alors que le rendez-vous est donné mardi 6 janvier à 17h pour la rencontre entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo, l’inquiétude monte chez Walid Acherchour. Au micro de l’After Foot, il a expliqué à propos de ce huitième de finale des Fennecs : « Ça va être un match de duels, de un-contre-un, les individualités vont devoir faire la différence. La différence peut se faire sur coup de pied arrêté, avec (Chancel) Mbemba, (Axel) Tuanzebe, il y a de la taille ».