Antoine Dupont - Iris Mittenaere : «Elle m'a fait ramer», il balance après la rupture !

Lors de la saison 9 de Danse avec les Stars, Anthony Colette était en couple avec Iris Mittenaere, à la fois dans l'émission et dans la vie. Depuis sa rupture avec l'ancienne Miss France et Univers, qui a démarré une relation amoureuse avec Antoine Dupont, le danseur professionnel vit une idylle avec une certaine Giulia. Comme l'a avoué Anthony Colette, l'ancienne maquilleuse de DALS l'a fait « ramer » lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter.

Miss France et Univers 2016, Iris Mittenaere a participé à la saison 9 de l'émission Danse avec les Stars. En effet, la jeune femme de 32 ans faisait équipe avec Anthony Colette. Devenus très proche au fil des semaines, Iris Mittenaere et son partenaire ont été en couple à la fois dans le programme et dans la vie. Après leur rupture, Anthony Colette a retrouvé l'amour. En effet, le danseur professionnel vit aujourd'hui une idylle avec une certaine Giulia, une ex-maquilleuse de DALS, tandis qu'Iris Mittenaere serait tombé dans les bras d'Antoine Dupont.

Lors d'un entretien accordé au podcast Le(s) Déclic(s), Anthony Colette s'est livré sur sa vie amoureuse avec Giulia. « Elle m'a fait ramer, parce que j'étais très médiatisé et c'est une personne très discrète. Quand on me propose une soirée en boîte ou autre, je dis non. Je préfère rentrer avec ma copine, manger un truc devant un film et rester tranquille. Elle m'a apporté ça, la paix et la stabilité. Quand on me propose une soirée en boîte ou autre, je dis non. Je préfère rentrer avec ma copine, manger un truc devant un film et rester tranquille. Elle m'a apporté ça, la paix et la stabilité », a confié le danseur professionnel, avant d'évoquer son souhait de quitter Paris.

« J'aimerais ne pas rester à Paris et retourner dans le Sud, un jour avec ma chérie. La vie parisienne, c'est bien quand tu es célibataire et que tu veux sortir, souvent. Là, tu ne peux pas faire mieux que Paris. Tous les jours c'est samedi soir. Mais quand tu ne veux plus sortir, que tu ne veux plus faire de conneries en soirée ou boire des verres toute la nuit, et bien... ça reste une ville, quoi. Donc, au final, je suis chez moi dans mon appartement mais je pourrais être à Lyon ou à Marseille, c'est pareil. Je suis dans un appart. Mais la différence, c'est qu'il fait gris ici, 80% de l'année. Donc j'avoue qu'un jour, rapidement, j'aimerais retourner dans le Sud. J'ai eu cette prise de conscience il y a deux ans », a avoué Anthony Colette.