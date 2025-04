Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Le changement de vie avec sa nouvelle «chérie» !

Amadou Diawara

Lorsqu'ils faisaient équipe dans l'émission Danse avec les Stars, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont également été en couple dans la vie. Après sa rupture avec la Miss France 2016, le danseur professionnel a démarré une relation amoureuse avec Giulia, maquilleuse du programme en 2017. Interrogé sur cette dernière, Anthony Colette a avoué qu'il voulait quitter Paris pour aller vivre dans le Sud de la France avec elle.

Pour la saison 9 de Danse avec les Stars, TF1 a décidé de faire confiance à Anthony Colette. Pour accompagner le danseur professionnel, la production de la chaine française a choisi Iris Mittenaere, miss France et Univers 2016. Au fil des semaines passées ensemble sur les parquets, Anthony Colette et la jeune femme de 32 ans ont développé des sentiments amoureux. En effet, le couple a vécu une idylle pendant leur participation à l'émission DALS. Depuis, Anthony Colette et Iris Mittenaere ont rompu, avant de refaire leur vie. Si cette dernière continue d'être sous les projecteurs avec la star du XV de France Antoine Dupont, son ex vit une relation plus discrète avec une certaine Giulia, qui était maquilleuse de Danse avec les Stars en 2017. D'ailleurs, Anthony Colette a rencontré sa nouvelle compagne grâce au programme.

«La vie parisienne, c’est bien quand tu es célibataire»

Lors d'un entretien accordé au podcast Le(s) Déclic(s), Anthony Colette s'est livré sur sa vie amoureuse avec Giulia. « (J'ai ramé pour être avec elle parce que j'étais) très médiatisé. (C'est une personne) très discrète. Quand on me propose une soirée en boîte ou autre, je dis non. Je préfère rentrer avec ma copine, manger un truc devant un film et rester tranquille. Elle m’a apporté ça : la paix et la stabilité », a confié le danseur professionnel, avant d'annoncer qu'il voulait quitter Paris pour aller s'installer dans le Sud de la France avec sa « chérie ».

«J’aimerais retourner dans le Sud »

« J’aimerais ne pas rester à Paris et retourner dans le Sud un jour avec ma chérie. La vie parisienne, c’est bien quand tu es célibataire et que tu veux sortir, souvent. La différence, c’est qu’il fait gris ici, 80 % de l’année. Donc, j’avoue qu’un jour, rapidement, j’aimerais retourner dans le Sud », a avoué Anthony Colette.