Antoine Dupont plaque tout avec Iris Mittenaere, c'est le jour J !

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition avec Toulouse. En attendant son grand retour sur les terrains, la star du XV de France ouvre un restaurant familial à Castelnau-Magnoac ce mercredi. D'après un cliché posté sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere aurait rejoint son compagnon dans son village natal pour vivre ce grand moment avec lui.

Le 8 mars dernier, le XV de France a battu l'Irlande à l'Aviva Stadium de Dublin. Toutefois, les Bleus ont perdu Antoine Dupont. En effet, la star de 28 ans a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors de ce choc. Malgré tout, les Tricolores ont réussi à remporter le Tournoi des VI Nations.

Iris Mittenaere poste une photo du Sud de la France

Alors qu'Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition, Toulouse va devoir faire sans lui. En attendant de pouvoir refouler les terrains de Top 14, le demi de mêlée français a prévu de lancer un tout nouveau projet ce mercredi 9 avril. En effet, Antoine Dupont ouvre un restaurant familial avec son frère Clément et son coéquipier Cyril Baylle, et ce, dans son village natal de Castelnau-Magnoac. Un événement qu'Iris Mittenaere ne pouvait pas manquer. Alors qu'elle serait en couple avec Antoine Dupont, la miss France et Univers 2016 a posté un cliché d'un pittoresque village du sud sur les réseaux sociaux. On imagine donc qu'Iris Mittenaere a rejoint le nouvel élu de son cœur pour l'ouverture de Chez Jean.

Iris Mittenaere avec Antoine Dupont pour l'ouverture de Chez Jean ?

Avant l'inauguration de Chez Jean, Clément Dupont a dévoilé l'histoire de ce restaurant : « L’identité d’ici, c’était le restaurant que nos grands-parents avaient confié à notre père. Ils ont façonné cet établissement durant les années 80, avec d’ailleurs beaucoup de bois de récupération, provenant de fermes voisines. Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. C’était un lieu très vivant. Il y avait la bonne cuisine traditionnelle en haut, au village avec les grands-parents, et un peu plus de fantaisie ici. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que mon grand-père aurait validé tout ce que mon père servait ici ».