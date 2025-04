C’est officiel, nouvelle équipe pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains pour un long moment suite à sa sérieuse blessure au genou, contractée avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont reste malgré tout un homme occupé. Et c'est d'ailleurs ce mercredi que la star du Stade Toulousain ouvre officiellement son nouveau restaurant, Chez Jean, en compagnie de toute son équipe.

Le 8 mars dernier, alors que le XV de France allait défier l'Irlande en Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont quittait prématurément ses partenaires sur blessure. Le verdict était annoncé par le demi de mêlée en personne 24h plus tard, sur son compte Instagram : rupture des ligaments croisés du genou droit. Dupont a ensuite été opéré avec succès, et sera donc éloigné des terrains pendant environ 9 mois. Mais le capitaine du XV de France reste malgré tout un homme au planning chargé, d'autant qu'il se lance dans un nouveau projet hors-Rugby.

Le restaurant de Dupont ouvre ce mercredi

Vous en avez certainement entendu parler ces dernières semaines, Antoine Dupont et son frère Clément se sont lancés dans une nouvelle aventure avec leur restaurant, "Chez Jean", du nom de leur papa. Et l'établissement ouvre officiellement ses portes ce mercredi au Domaine de Bartas, la propriété familiale à Castelnau-Magnoac. L'objectif est clair pour Antoine Dupont et son frère ainsi que toute leur nouvelle équipe, « Maintenir et perpétuer la tradition de nos grands-parents », avec « Une table conviviale, des produits de la maison, des saveurs sincères et une ambiance chaleureuse » comme l'ont déjà expliqué.

Déjà validé par un chef

Le célèbre chef Pierre Sang, qui avait été révélé dans la deuxième saison de l'émission Top Chef en 2011, a eu l'occasion de tester le menu du restaurant d'Antoine Dupont ces derniers jours. Et il s'était montré plutôt élogieux avec une première critique sur son compte Instagram : « L’une des meilleures viandes françaises. Cuisson parfaite, pomme de terre confites et un vrai goût du terroir ». Antoine Dupont et sa nouvelle équipe démarrent donc officiellement leur nouveau défi avec l'ouverture, ce mercredi.