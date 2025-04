Romain Ntamack, l’appel du pied venu de Nouvelle-Zélande

Axel Cornic

Pour sa traditionnelle tournée estivale, le XV de France va aller cette année en Nouvelle-Zélande, pour plusieurs tests-matchs très attendus face aux All Blacks. La plupart des vainqueurs du dernier 6 Nations 2025 en sont exceptés, mais Romain Ntamack aimerait bien y participer et ce, même en cas de finale du Top 14 avec le Stade Toulousain.

Comme le Brésil au football, la Nouvelle-Zélande revêt un rôle mystique dans le monde du rugby. Tout passionné rêve d’y jouer et ce sera le cas de quelques heureux cet été, puisque le XV de France y disputera trois matchs face aux All Blacks, du 5 au 19 juillet prochains.

Ntamack avec le XV de France cet été ?

Figurant dans la liste des joueurs protégés, Romain Ntamack ne devrait pas y être, surtout s’il se qualifie pour la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain. Pourtant, juste après avoir gagné le 6 Nations 2025, il avait fait une sortie surprenante. « Je ne sais pas trop encore ce qu’il est possible de faire ou pas, si les finalistes auront le droit d’aller en Nouvelle-Zélande. Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas » a expliqué l’ouvreur français, qui n’est pas le seul joueur du XV de France à avoir exprimé le souhait de participer à cette tournée.

« On aimerait voir la meilleure équipe française affronter la meilleure équipe des All Blacks »

En tout cas, en Nouvelle-Zélande on semble vouloir voir les meilleurs joueurs français venir les défier sur leurs terres. « Ils ont une grande chance et je ne pense pas que cela importe aux joueurs qui viendra ou qui ne viendra pas. En tant que fan de rugby, on est un peu déçu parce qu'on aimerait voir la meilleure équipe française affronter la meilleure équipe des All Blacks » a expliqué l’ancien All Black Aaron Cruden, auprès de l’AFP. « Même si c'est une équipe française dite – je n'aime pas trop le terme – de deuxième ou troisième niveau, la profondeur en France en ce moment est folle. Ils viendront ici, ils savoureront cette opportunité, je pense vraiment que ce sera une série de tests impressionnante ».