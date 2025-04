Pierre Ménès : «Me casser la g***le», le clash fou avec un joueur de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre Ménès et Fabrizio Ravanelli ont bien failli en venir aux mains. L'actuel conseiller institutionnel et sportif à l'OM pensait que le journaliste avait écrit un article sur sa fameuse simulation face au PSG au Vélodrome. L'Italien voulait s'en prendre à Ménès, qui n'avait pourtant jamais écrit sur l'attaquant italien.

Au cours de sa traditionnelle vidéo du lundi, Pierre Ménès a été interrogé sur la Coupe du monde 1998. Alors journaliste à L’Equipe, il avait suivi la finale entre la France et le Brésil aux côtés des joueurs de l’OM. Cette rencontre avait particulièrement Ménès qui se rappelle d’une image en particulier.

Ravanelli avait ciblé Ménès

« J’avais été ému, les larmes de Duga m’avaient un peu cueilli » a déclaré Ménès, avant de lâcher une anecdote sur cette soirée. L’ancien compère de Hervé Mathoux a reconnu des tensions avec Fabrizio Ravanelli, grand nom de l’OM. Sur son Youtube, il a dévoilé les raisons de ce clash.

« Ravanelli voulait me casser la gueule »

« En 1998, j’étais à Hendaye pour suivre le stage de l’OM. On avait regardé ça sur écran géant avec Rolland Courbis et son équipe, dont Fabrizio Ravanelli, qui avait voulu me casser la gueule parce qu’il pensait que j’avais écrit un article sur lui au moment de sa simulation face à Paris, alors que je n’avais rien écrit » a-t-il lâché.