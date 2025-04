PSG : Le «nouveau Désiré Doué» est déjà annoncé !

La rédaction

Désiré Doué brille avec le PSG et inspire déjà la nouvelle génération. À Nantes, le jeune Joshua Dago est comparé à l’ancien Rennais pour son style de jeu. Le sélectionneur de l’équipe de France U16, José Alcocer, salue son potentiel et sa réceptivité aux critiques. Le joueur avoue avoir admiration partagée avec Doué pour un certain Neymar.

Désiré Doué est en train d’exploser avec le PSG. Encore buteur ce week-end face au Havre, l’ancien Rennais comptabilise 13 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG, affichant une courbe de progression impressionnante. Une trajectoire qui risque d’en inspirer plus d’un.

«Il y a une certaine ressemblance»

Du côté de Nantes, un certain Joshua Dago rappellerait l’attaquant du PSG dans sa manière de jouer. José Alcocer, sélectionneur de l’équipe de France U16, semble apprécier le profil du «nouveau Désiré Doué» :

«Il y a une certaine ressemblance, je suis entièrement d’accord. Il peut arriver à Josh d’en faire trop, lorsqu’il est pris dans son élan.»

«On a la même idole»

«Sur l’action qui a précédé notre deuxième but contre le Cameroun, je lui ai fait la remarque. Il a rectifié le tir tout de suite. Quand on a un joueur qui est capable d’accepter la remarque et de la prendre en compte, on a affaire à un client», poursuit le sélectionneur pour Ouest France. Le joueur lui-même assume s’inspirer du crack du PSG : «Je m’inspire de Doué. On a la même idole : Neymar.»