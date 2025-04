De Zerbi - OM : La décision improbable !

La rédaction

Pour fuir la pression qui entoure la Commanderie, Roberto De Zerbi a pris une décision surprenante : installer l’OM en mise au vert à Rome jusqu’à la fin de la saison. Inspiré par le modèle italien de Lecce, le coach marseillais espère ainsi favoriser la sérénité de son groupe dans une course intense à la Ligue des champions.

Après la large victoire face à Montpellier (5-1), l’OM aborde la fin de saison avec le plein de confiance. Désormais deuxième de Ligue 1 devant l’AS Monaco, Roberto De Zerbi veut surfer sur cette bonne dynamique et a décidé d’organiser une mise au vert jusqu’à la fin de la saison. L’OM déménage donc et va s’installer à Rome, ne revenant en France que pour les matchs et les conférences de presse. Une décision prise pour fuir la tension qui entoure la Commanderie, explique L’Équipe.

De Zerbi s’inspire de Lecce

Mais l’OM n’est pas le seul club à avoir eu l’idée de changer d’air. La Provence explique que Roberto De Zerbi aurait jeté un œil du côté de son pays natal et se serait inspiré de Lecce. Le club italien, dirigé par Marco Giampaolo, a lui aussi instauré un ritiro, comme on l’appelle de l’autre côté des Alpes. Une inspiration étonnante du coach de l’OM, reste à voir si cette stratégie sera payante pour les deux clubs.

Des objectifs différents

Cette décision n’a toutefois pas la même vocation pour l’OM et pour Lecce. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont retirés avec l’objectif clair de se qualifier pour la Ligue des champions. La lutte fait rage en Ligue 1, et l’OM ne compte que deux points d’avance sur le LOSC, quatrième. Lecce, de son côté, vise le maintien en Serie A. Actuellement 17e avec 26 points, le club italien n’a qu’un point d’avance sur le premier relégable.