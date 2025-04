OM - De Zerbi : Le départ surprise !

La rédaction

Pour aborder au mieux le sprint final en Ligue 1, l’OM a pris une décision inédite : une mise au vert en Italie. Si Roberto De Zerbi souhaite rester jusqu'à la fin de saison, un point sera fait après Brest et Lille. En coulisses, le club s'organise pour rendre ce déménagement aussi fluide que possible.

Pour finir la saison de la meilleure des manières et se qualifier en Ligue des champions, l’OM, sous l’impulsion de Medhi Benatia et Pablo Longoria, a décidé d’organiser une mise au vert en Italie, à Rome. Si Roberto De Zerbi souhaite rester jusqu’à la fin de la saison, L’Équipe explique qu’un point devrait être fait après les deux prochains matchs de championnat face à Brest (27 avril) et à Lille (4 mai).

Une logistique complexe

Un départ surprise, tant il est complexe sur le plan logistique. L’OM serait donc basé en Italie et ne reviendrait en France que la veille des rencontres. Roberto De Zerbi et ses hommes rempliront leurs obligations médiatiques imposées par la LFP : conférences de presse et débuts d’entraînement ouverts aux médias.

Les aménagements prévus

L’OM prévoit également, en cas de bons résultats, des aménagements pour les familles des joueurs, qui pourraient rejoindre le groupe à Rome. Toujours selon L’Équipe, des facilités seraient également mises en place pour les médias souhaitant suivre Roberto De Zerbi et l’OM sur place.