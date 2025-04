Adil Rami, le gros soulagement !

La rédaction

Enfin une bonne nouvelle pour Adil Rami ! Après deux défaites lors des premières journées de Kings League, son équipe du Wolf Pack FC a décroché une victoire convaincante ce dimanche. Opposés au FC Silmi de Domingo, les hommes de Rami se sont imposés 8-3, avec un penalty du champion du monde en prime. Un vrai bol d’air !

Ce dimanche avait lieu la troisième journée de Kings League, ligue fermée de football à 7 créée par Gérard Piqué, et Adil Rami avait à cœur de se rattraper. Son équipe avait très mal commencé cette compétition avec deux défaites (contre le Panam All Stars de l’influenceur PFUT et Génération 7, présidée par Michou).

Le gros carton pour Rami !

Le Wolf Pack FC d’Adil Rami avait donc à cœur d’engranger ses premiers points de la compétition, ce dimanche, face au FC Silmi, dirigé par Domingo. C’est chose faite puisque, pour la première fois de la saison, l’équipe d’Adil Rami s’est imposée sur le score de 8 buts à 3.

Une victoire qui fait du bien

Une large victoire, qui devrait remettre l’équipe en confiance, marquée également par un penalty transformé par Adil Rami. Ce succès permet au Wolf Pack FC de monter à la quatrième place du classement (sur huit équipes). Dimanche prochain, Adil Rami affrontera Karasu, l’équipe dirigée par le streamer Kameto.