OM : Pays-Bas, Italie … De Zerbi a fait son choix !

La rédaction

En quête de sérénité pour une fin de saison décisive, Roberto De Zerbi et les dirigeants de l’OM ont décidé de délocaliser l’équipe en Italie. Si d’autres options, comme les Pays-Bas, ont été envisagées, c’est finalement Rome qui accueillera les Olympiens. Une mise au vert qui doit porter ses fruits dans la course à la Ligue des champions.

Pour finir la saison de la meilleure des manières, Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont pris la décision d’organiser une mise au vert et de se délocaliser en Italie. Les dirigeants de l’OM, qui voulaient dans un premier temps rester en France, ont finalement dû se rapatrier à l’étranger, faute de possibilité.

L’Italie ou les Pays-Bas ?

Mais comme l’indique La Provence, l’Italie n’était pas la seule possibilité de l’OM pour cette mise au vert. Plusieurs destinations s’offraient à Roberto De Zerbi et ses hommes, et si les Pays-Bas ont été évoqués, le vestiaire de l’OM a finalement décidé de rejoindre la Botte.

L’OM va à Rome

L’OM devrait donc s’envoler vers Rome mardi et ne rentrerait en France qu’à la veille de la confrontation face à Brest. Un match qui montrera les bienfaits — ou non — de cette décision sur la cohésion de groupe à l’OM. Un mauvais résultat pourrait coûter cher aux Olympiens dans la course à la Ligue des champions.