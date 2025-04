OM - Emmanuel Macron : L’invitation surprise !

La rédaction

Fan assumé de l’OM, Emmanuel Macron a invité Pierre-Emile Højbjerg à un dîner officiel à l’Élysée, en présence du couple royal danois. Le milieu marseillais, franco-danois, a partagé sa fierté sur Instagram. De retour de blessure, il s’est illustré lors de la large victoire contre Montpellier, un atout important pour la fin de saison.

Il y a quelques semaines, Pierre-Emile Højbjerg a été invité en personne par Emmanuel Macron. Le président de la République française recevait le roi du Danemark, Frederik X, et la reine Mary à l’occasion d’un dîner officiel. Le milieu de terrain de l’OM, possédant la double nationalité française et danoise, a donc été convié par Emmanuel Macron lui-même, qui, on le rappelle, est un fan assumé de l’OM.

«Très honoré»

Pierre-Emile Højbjerg a d’ailleurs partagé cette visite officielle à l’Élysée. Le milieu de l’OM a écrit sur son compte Instagram :

«Très honoré d’avoir été invité au palais de l’Élysée en présence du président Macron et du roi et de la reine du Danemark.»

Le retour d’Højbjerg

Absent pendant trois matchs à cause d’une blessure au mollet, Pierre-Emile Højbjerg a fait son retour face à l’AS Monaco lors de la défaite 3-0. Le milieu de terrain de l’OM s’est bien rattrapé ce samedi avec une victoire 5-1, et son retour s’annonce d’ores et déjà crucial pour la course à la Ligue des champions.