Mercato - OM : Après Ravanelli, un autre ancien du club lance un appel du pied à Eyraud !

Publié le 9 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Fabrizio Ravanelli a récemment postulé pour prendre la succession d'Andoni Zubizarreta, Eric Roy se verrait bien à moyen terme faire également son retour à l'OM

En quête du successeur d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud a récemment reçu un appel du pied de Fabrizio Ravanelli. « Oui, et c'est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon cœur. Dès mon arrivée à Marseille, je suis tombé amoureux de cette ville et de ces supporters. C'est difficile à expliquer, mais je pense que nos mentalités correspondaient parfaitement. Ils ont vu que j'étais obsédé par la victoire et je pense que mon professionnalisme leur a plu. C'était une véritable union entre nous. Et puis mon fils Mattia est né là-bas, et ça ne s'oublie pas », confiait l'ancien buteur de l'OM.

Eric Roy se verrait bien revenir, mais pas tout de suite...