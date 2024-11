F1 : Lewis Hamilton frustré par Mercedes ?

Pierrick Levallet

D’ici quelques semaines, l’aventure de Lewis Hamilton chez Mercedes sera terminée. Le septuple champion du monde va rejoindre Ferrari en 2025, et il s’efforce donc de finir la saison en beauté. Son Grand Prix du Brésil ne s’est toutefois pas passé comme prévu pour le Britannique, qui a avoué avoir été frustré.

Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes d’ici quelques semaines. Après une décennie au sein de l’écurie allemande, le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Le Britannique s’efforce tout de même de terminer la saison de la meilleure manière possible. Le Grand Prix du Brésil ne s’est toutefois pas déroulé comme prévu pour Lewis Hamilton, qui a terminé en dixième position. Le pilote de bientôt 40 ans a d’ailleurs avoué avoir été frustré après la course.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«C’est frustrant quand vous avez une saison comme celle-ci»

« Je ne voulais pas vraiment revenir [après le GP du Brésil]. Je veux dire que sur le moment, c’est ce que j’ai ressenti, comme si je ne voulais pas vraiment revenir après ce week-end. Mais je pense que c’est tout à fait naturel. C’est frustrant quand vous avez une saison comme celle-ci, que je ne connaîtrai plus, ou du moins que je m’efforcerai de ne plus connaître. Ce n’était pas un grand sentiment à ce moment-là, mais je suis là, je suis fort et je vais donner tout ce que j’ai pour ces dernières courses » a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par F1 Only.

Hamilton veut terminer en beauté chez Mercedes

Le futur pilote de Ferrari a malgré tout confirmé son dévouement envers Mercedes jusqu’à la fin de saison. « Je pense que le simple fait d’être ici, de me tenir droit devant vous, je me sens fort, je me suis bien entraîné. Honnêtement, j’ai l’impression d’être au meilleur de ma forme mentale et compte tenu de la mauvaise qualité de la dernière course, je pense que cela en dit long. [...] Nous avons une équipe que j’aime toujours et même si je pars, je veux m’assurer de leur donner le meilleur de moi-même lors des prochaines courses » a-t-il indiqué. L’écurie allemande peut être rassurée.