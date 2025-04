PSG : Le sacrifice inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi lors de la venue du Havre au Parc des Princes, le PSG avait effectué un large turnover après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions arrachée sur la pelouse d'Aston Villa. Warren Zaïre-Emery était donc titulaire et a évolué à plusieurs positions différentes. Un sacrifice salué par Luis Enrique.

«Warren s'est clairement sacrifié»

« Warren s'est clairement sacrifié, Senny a été formidable dans nos actions, Desiré Doué joue bien peu importe le poste que tu lui confies. Kang-in Lee a joué en position de pivot, presque comme Vitinha, et il a été très bon. Les ailiers Kvara, Ibrahim et Bradley peuvent jouer dans n'importe quelle position et ils ont montré une très bonne mentalité lorsqu'il a fallu presser. Et je pense que nous sommes parvenus, grâce à ces performances, à être meilleurs dans ce match que celui de nos adversaires », reconnaît-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

«J'ai beaucoup de chance d'avoir ce profil de joueurs merveilleux»

« Nous savons tous que pour que les joueurs atteignent leur plus haut niveau ou qu’ils le retrouvent, ils doivent jouer et participer aux compétitions. Quand c’est possible, nous essayons de donner du temps de jeu aux joueurs pour que cela se produise. Mais s'il y a un moment de la saison où tu ne peux pas jouer parce que quelqu'un d'autre dans l'équipe est devant toi (dans la hiérarchie), la clé est de s'entraîner comme s’entraînent mes joueurs. La clé est d'être prêt et, en ce sens, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce profil de joueurs merveilleux qui s'entraînent toujours bien, qui sont toujours prêts et qui sont très compétitifs », ajoute Luis Enrique.