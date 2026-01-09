Ousmane Dembélé, sa nouvelle relation confirmée sur les réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2025, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension. Le meilleur buteur de la saison dernière du PSG avec 35 réalisations a été sacré Ballon d’or et a vu sa cote de popularité grimper en flèche. Cité à divers reprises par Ninho dans le dernier projet de l’artiste paru ce vendredi, Dembélé a confirmé la relation amicale qui date de plusieurs mois.

Comme beaucoup de ses collègues, Ousmane Dembélé publie des Stories Instagram après ses matchs afin de célébrer des victoires et des buts. Ce fut une fois de plus le cas pour le Ballon d’or 2025 après le sacre du PSG face à l’OM au Koweït jeudi soir pour le Trophée des champions (2-2 puis 4-1 aux tirs au but) avec une dédicace à Ninho.

«Buteur comme Ousmane au Parc» Pour la sortie de son projet M.I.L.S 4 disponible sur les plateformes de streaming et dans les bacs ce vendredi, le rappeur d’Evry a fait plusieurs fois références à Ousmane Dembélé et notamment dans le son Wallet où il sort la phase suivante : « Buteur comme Ousmane au Parc ». Il n’en fallait pas plus pour que le numéro 10 du Paris Saint-Germain place ce son en Story Instagram avec des emojis choqués succédant à la mention du compte de Ninho.