F1 : Avant Ferrari, Hamilton répond cash à Mercedes

C'est le gros moment attendu de 2025. Depuis le mois de janvier, l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari est officielle. Par conséquent, le Britannique dispute ses trois dernières courses avec Mercedes. Interrogé à ce sujet, Toto Wolff a affirmé que chaque pilote avait une « durée de vie limitée », et n'a pas paru particulièrement ému du départ de son pilote, rappelant même l'un des aspects positifs de cette signature à savoir que cela lui permet d'éviter « le moment où il aurait dû mettre un terme à l’association ». Lewis Hamilton a ainsi répondu à son futur ex-patron.

Hamilton répond à Wolff

« J’ai parlé à Toto plus tôt. Je n’ai pas vu ce qui se passait dans les nouvelles, pour être honnête, jusqu’à ce week-end, donc je ne me suis pas tenu au courant. Mais cela ne fait aucune différence pour moi. Je pense qu’il a clarifié son point de vue. Toto a été un soutien massif au fil des ans, cela n’a pas vraiment d’importance. C’est bien qu’il ait clarifié ce qu’il ait voulu dire car je ne pense pas être périmé ou quoi que ce soit d’autre ! Je pense que le simple fait d’être ici, de me tenir droit devant vous, je me sens fort, je me suis bien entraîné. Honnêtement, j’ai l’impression d’être au meilleur de ma forme mentale et compte tenu de la mauvaise qualité de la dernière course, je pense que cela en dit long. Je suis dans ce milieu depuis longtemps. On a dit tellement de choses sur moi », lâche le futur pilote Ferrari dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Rien ne pourra me faire tomber»

« Il y a eu tellement de micro-agressions – pas de la part de mon patron car il m’a soutenu – mais en général rien ne peut me faire tomber. Et rien ne pourra me faire tomber. Je suis toujours là, je me bats toujours et je vais continuer à pousser. Nous avons une équipe que j’aime toujours et même si je pars, je veux m’assurer de leur donner le meilleur de moi-même lors des prochaines courses. Je veux dire, sur le moment, c’est ce que j’ai ressenti, comme si je ne voulais pas vraiment revenir après ce week-end. Mais je pense que c’est tout à fait naturel. C’est frustrant quand on vit une saison comme celle-ci, que je suis presque sûr de ne plus revivre, ou du moins que je vais essayer de ne plus revivre. Ce n’était pas un sentiment génial à ce moment-là, mais je suis là, je suis fort et je vais tout donner pour ces dernières courses », ajoute Lewis Hamilton.