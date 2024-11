F1 - Ferrari : «Surpassé», Lewis Hamilton va vivre un calvaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Lewis Hamilton se lancera dans un énorme défi avec Ferrari. Cependant, l'incertitude règne concernant le niveau du septuple champion du monde qui semble sur le déclin comme en témoigne sa saison chez Mercedes. D'ailleurs, David Coulthard se montre assez inquiet au sujet de l'association entre Ferrari et Hamilton qui s'annonce pourtant légendaire sur le papier.

C'est probablement le transfert le plus attendu de l'histoire de la Formule 1. La saison prochaine, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari après 11 années chez Mercedes. Un changement très attendu puisqu'il s'agit de l'un des meilleurs pilotes de l'histoire qui rejoint l'écurie la plus légendaire de la F1. Cependant, le Britannique aura 40 ans lorsqu'il pilotera une Ferrari pour la première fois. Par conséquent, David Coulthard pense que la Scuderia ne récupèrera pas le grand Lewis Hamilton.

Coulthard doute du niveau d'Hamilton

« C’est une question intéressante, car Lewis n’a rien à prouver. Il a été sept fois champion du monde. Il aurait pu l’être neuf ou dix fois, car il a été très près du but à d’autres occasions. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le nombre de titres qui définisse la grandeur d’un pilote. Je sais que les livres d’histoire ont besoin de cela, n’est-ce pas ? Ils ont besoin qu’il en ait huit, pour qu’il soit le champion du monde incontesté. Mais quoi qu’il fasse, quelqu’un viendra le surpasser à l’avenir, car chaque génération doit être meilleure. Sinon, nous n’aurions pas évolué en tant qu’êtres humains ! Il ne s’agit donc pas d’essayer de reproduire ce qu’il a accompli. Je pense que la signature s’est faite sous le coup de l’émotion et dans un contexte de frustration. Certaines relations, avec le temps, deviennent un peu vides. Il a manifestement vu l’opportunité qui s’offrait à lui chez Ferrari », lâche l'ancien pilote McLaren dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Un bon Lewis est toujours très utile, mais il a été constamment surpassé par George»

« Je pense que c’est un peu comme quand Mercedes avait réussi à faire revenir Michael [Schumacher]. Ils pensaient obtenir le Michael de l’époque de Ferrari, mais ils ont découvert qu’ils avaient simplement un bon Michael. Ferrari pourrait se contenter d’un bon Lewis. Un bon Lewis est toujours très utile, mais il a été constamment surpassé par George cette année - peut-être pas dans le tableau des points du championnat, mais en termes de qualifications et autres. Ce qui m’a manqué dans ma carrière, c’est la vitesse de qualification. Si je regarde les pilotes les plus rapides, Mika [Häkkinen], Kimi [Räikkönen], Michael, Ayrton [Senna] et tous ceux qui en font partie, ces gars-là ont tout simplement de la vitesse. La minute où ils perdent ce petit peu de vitesse... Je ne suis pas un grand fan de football, mais j’ai entendu l’analogie avec un attaquant qui perd un mètre - la chose qui leur a permis d’arriver et de mettre le ballon au fond des filets car ils étaient juste un tout petit peu plus rapides. La minute où ils perdent cette vitesse... ils sont toujours brillants, mais ils ne le sont plus autant qu’avant. Lewis risque donc de ne pas être à la hauteur de ses espérances, car il doit d’abord surclasser Charles. Je pense que Charles, à 26 ou 27 ans, est encore très habile, ce qui pourrait compliquer la tâche de Lewis », ajoute David Coulthard.