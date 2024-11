Mercato - Mbappé : Le Real Madrid signe sa dernière folie !

Thomas Bourseau

Florentino Pérez est enfin arrivé à ses fins après de multiples échecs survenus dans sa quête de la signature de Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid aux deux mandats a su convaincre de nombreuses stars du football de signer en faveur du club aux 15 Ligues des champions. Selon la presse espagnole, Mbappé devrait clore une tradition de plus de 20 ans du Real Madrid. Explications.

Kylian Mbappé (25 ans) a été le grand rêve de Florentino Pérez et ce… dès décembre 2012. Au cours d’un test au centre d’entraînement du Real Madrid avec les équipes de jeunes, celui qui est devenu champion du monde depuis 2018 a bluffé son monde.

« Dans l’équipe de jeunes de Madrid, il y a de très bons joueurs, mais il avait l’air différent. Il avait ce pouvoir et était techniquement très bon. On pouvait dire qu’il avait quelque chose en plus. Il n’est pas resté pour des raisons non sportives ». Voici le témoignage de Luca Zidane, fils de l’icône madrilène, en octobre dernier pour DAZN.

Kylian Mbappé le dernier galactique de Florentino Pérez

En sa qualité de président du Real Madrid, Florentino Pérez gardait donc Kylian Mbappé à l’œil depuis près de douze ans, sans succès. Outre la décision du clan Mbappé de ne pas installer le jeune Kylian dans la capitale espagnole à 14 ans pour une formation que sa famille souhaitait qu’il effectue en France, le patron du Real Madrid s’est heurté à différents obstacles au fil du temps. En 2017, après son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé et son père Wilfrid ont privilégié une continuité dans l’hexagone en signant au PSG plutôt qu’au Real Madrid. En 2021, malgré les velléités de départ de l’attaquant de l’équipe de France, c’est le Paris Saint-Germain qui s’est opposé à son transfert à la Casa Blanca. Puis un an plus tard, et alors qu’il allait devenir agent libre, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a surpris son monde en signant une prolongation de contrat dans la capitale parisienne, au grand dam de Florentino Pérez.

Cependant, à la dernière intersaison, le président du Real Madrid a enfin pu présenter Kylian Mbappé comme la recrue phare du mercato le 16 juillet dernier dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. Marca fait savoir ce jeudi que le principal intéressé sera le dernier « Galactico », donc signature galactique, du Real Madrid sous Florentino Pérez.

Luis Figo était le tout premier d’une longue liste de «Galacticos» au Real Madrid

Kylian Mbappé vient clore un long chapitre sur plusieurs décennies mis en place par Florentino Pérez dès l’an 2000. L’homme d’affaires espagnol est devenu président du Real Madrid lors de la première année du nouveau millénaire et avait promis lors de sa campagne électorale qu’il parviendrait à arracher Luis Figo du FC Barcelone. Chose promise, chose due : l’icône du football portugais troquait cet été là la tunique blaugrana pour la merengue. Ce qui lui avait valu un accueil plus que mitigé au Camp Nou par la suite où il était perçu comme un traître et un paria.

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et David Beckham ont suivi

Au début des années 2000, et alors que le FC Barcelone commençait tout juste à faire confiance à son centre de formation avec les éclosions de Xavi Hernandez, d’Andrés Iniesta et de Lionel Messi entre autres, le Real Madrid a empilé les stars planétaires en bouclant la venue de Zinedine Zidane en 2001, puis de Ronaldo en 2002 et pour finir, de David Beckham en 2003. Des signatures qui ont clairement fait passer le Real Madrid dans une tout autre dimension sportive et surtout marketing avec le transfert du Spice Boy David Beckham.

Cristiano Ronaldo, Kaka… L’été 2009 : le retour de Florentino Pérez avec les nouveaux Galactiques

Le 28 février 2006, en raison des résultats mitigés du Real Madrid, Florentino Pérez déposait sa démission et se retirait ainsi de la présidence madrilène… pour revenir trois années plus tard avec de grandes idées afin de contrer la nouvelle domination du FC Barcelone sous Pep Guardiola. Résultat, à l’été 2009, Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso ou encore Karim Benzema ont déposé leurs valises au Real Madrid. Cristiano Ronaldo et ses 94M€ était donc devenu le joueur le plus cher de l’histoire et Kaka avait remporté le Ballon d’or avec l’AC Milan deux ans plus tôt.

Gareth Bale, Eden Hazard et Jude Bellingham, les derniers recrutements stars !

En 2013, Gareth Bale a quitté Tottenham et a battu le record de Cristiano Ronaldo en signant au Real Madrid pour 101M€. Six ans plus tard, Eden Hazard quittait Chelsea pour la Casa Blanca en 100M€. Étoile montante du football anglais et européen, Jude Bellingham s’était déjà fait un nom au Borussia Dortmund et sur la scène mondiale pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar avec The Three Lions. En 2023, l’international anglais a été transféré au Real Madrid pour 103M€.

Kylian Mbappé est arrivé en tant qu’agent libre au Real Madrid comme cela a été annoncé par le club merengue le 3 juin dernier. Et comme l’avance Marca, il n’y aura pas d’autre galactique sous Florentino Pérez.