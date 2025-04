Signature au PSG : Le coup de pression dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Impérial lors des matchs couperets de Ligue des champions ces derniers temps, Gianluigi Donnarumma ne se rapprocherait pas pour autant de son objectif de prolongation de contrat au PSG si l'on se fie aux informations de la presse italienne. Le gardien parisien n'aurait pas le feu vert de sa direction pour le moment.

Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d'accord pendant les 1/8ème et 1/4 de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool et Aston Villa cette saison. Ses arrêts décisifs ont permis au PSG de rêver plus grand et d'apercevoir enfin un premier sacre dans la compétition. De quoi lui valoir la prolongation de contrat tant souhaitée ?

«C'est le seul club où Gianluigi veut signer»

Pour L'Equipe, son agent Enzo Raiolo dévoilait en mars dernier que la volonté du portier italien était claire comme de l'eau de roche : rempiler au Paris Saint-Germain où il s'est installé en juillet 2021. « On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris ».

Pas d'évolution positive pour le contrat de Donnarumma ?

Cependant, plus d'un mois s'est écoulé et il semblerait que le comité directeur du PSG n'ait pas vraiment fait de progrès auprès du clan Donnarumma au sujet d'une prolongation de contrat. C'est du moins l'information communiquée par La Gazzetta dello Sport ces dernières heures et ce, bien que le bail de Gianluigi Donnarumma prendra fin le 30 juin 2026.