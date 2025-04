Mercato - Real Madrid : Cette star veut rejoindre Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la position de Carlo Ancelotti est de plus en plus menacée malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2026, le Real Madrid pourrait changer d’entraîneur prochainement. En ce sens, Miroslav Tanjga, ami et ancien coéquipier de Jürgen Klopp, a assuré que ce dernier serait tenté d’entraîner la Casa Blanca.

Déjà annoncé sur la sellette ces derniers jours, la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (3-2) samedi en finale de la Coupe du Roi n’a pas arrangé la situation de Carlo Ancelotti. Selon Sky Sport, le technicien italien se rapprocherait d’un départ et pourrait prendre les rênes de la sélection brésilienne.

Klopp tenté par le Real Madrid ?

Ce qui veut dire que le Real Madrid pourrait avoir un nouvel entraîneur la saison prochaine. En ce sens, le nom de Xabi Alonso est cité, mais la presse espagnole évoquait également celui de Jürgen Klopp. Selon The Telegraph, l’Allemand n’aurait pas l’intention de reprendre du service avant 2026, lui qui est désormais responsable mondial du football pour Red Bull.

« Il avait deux souhaits : être sélectionneur de l'Allemagne et entraîneur du Real Madrid »

Toutefois, à en croire Miroslav Tanjga, ami de Jürgen Klopp, avec qui il a joué pendant trois saisons à Mayence, il pourrait être tenté de devenir l’entraîneur du Real Madrid. « Ce qu'il m'a dit en quittant Liverpool, c'est qu'il avait deux souhaits : être sélectionneur de l'Allemagne et entraîneur du Real Madrid. Je ne sais pas si l'un ou l'autre se réalisera. Il est certainement l'un des candidats au banc du Real Madrid, mais ce ne sont que des spéculations pour l'instant », a confié Miroslav Tanjga à Mozzart Sport.