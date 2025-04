Une star avec Mbappé, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Carlo Ancelotti est de plus en plus incertain, le Real Madrid est annoncé sur la piste de plusieurs entraîneurs dans l'optique de la saison prochaine. Le nom de Jürgen Klopp, parti de Liverpool l’année dernière, a notamment été évoqué, mais le technicien allemand n’aurait pas l'intention d’envisager un retour sur un banc en 2025.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti pourrait bien ne pas l’honorer. Depuis que le Real Madrid a été éliminé par Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions, le technicien italien est plus que jamais menacé et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer.

Pas de retour avant 2026 pour Klopp

La piste la plus chaude semble mener à Xabi Alonso, mais la presse espagnole a également cité Jürgen Klopp. L’année dernière, le technicien allemand a décidé de quitter Liverpool et a depuis rejoint Red Bull en tant que responsable mondial du football. Et selon The Telegraph, il n’aurait pas l’intention de revenir sur sa décision, du moins cette année. S’il devait revenir sur un banc, le technicien allemand ne l'envisagerait qu’à partir de l’été 2026.

Klopp « très heureux de son nouveau rôle »

Auprès de Sky Sport, Marc Kosicke, agent de Jürgen Klopp, avait déjà démenti ces rumeurs, indiquant qu’il était « très heureux de son nouveau rôle » chez Red Bull et « pleinement concentré et heureux ».