Transferts - PSG : C’est déjà terminé pour Doué !

Recruté l'été dernier en provenance du Stade Rennais pour 60M€, Désiré Doué est en train de s'imposer comme un élément incontournable de l'attaque du PSG. Ses grosses performances du moment semblent même avoir fait grimper en flèche sa cote sur le marché des transferts, mais le feuilleton semble terminé aussi vite qu'il n'a commencé : le PSG ne laissera pas partir Doué cet été.

Après une adaptation compliquée en début de saison et une période durant laquelle il a dû digérer son transfert XXL au PSG, Désiré Doué (19 ans) a enfin fini par trouver son rythme de croisière en 2025. Le jeune attaquant comptabilise désormais 13 buts et 12 passes décisives sous les couleurs du PSG (toutes compétitions confondues), et a même intégré l'équipe de France. Mais les spéculations vont bon train concernant son avenir au Parc des Princes...

Le PSG répond cash à Manchester City pour Doué

A en croire les révélations du média anglais TeamTalk, Manchester City rêve de recruter Désiré Doué cet été. Pep Guardiola serait admiratif du jeune crack offensif du PSG et en aurait donc fait son nouveau fantasme pour les Skyblues. Mais TeamTalk précise toutefois qu'il sera quasiment impossible que le PSG accepte de se séparer de Doué cet été, Luis Enrique comptant plus que jamais sur lui pour la suite de son projet.

« Le PSG aucune intention de le vendre »

D'ailleurs, dans un chat récemment organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin excluait lui aussi toute possibilité de départ pour Désiré Doué cet été : « Non, le PSG ne va pas perdre Désiré Doué cet été. Le joueur n'a aucune intention de partir et le PSG aucune intention de le vendre. Doué, c'est le tube de l'année. Il explose, il est heureux, ses dirigeants sont pleinement satisfaits de son rendement et de son comportement. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et où serait-il mieux qu'au PSG ? À Paris, il a un entraîneur qui lui fait confiance, une équipe qui lui permet d'accéder au dernier carré de Ligue des champions… Doué et le PSG, c'est un mariage heureux ». Le feuilleton Doué est donc déjà terminé : il restera au PSG !