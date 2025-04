OM : L’Arabie Saoudite va provoquer un coup de tonnerre ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est engagé jusqu'en juin 2027 avec l’OM à son arrivée l’été dernier, Roberto De Zerbi a récemment été annoncé dans le viseur de l’AC Milan, où il remplacerait Sergio Conceiçao. Mais une autre menace pourrait planer au-dessus de Marseille, puisque le technicien italien serait également suivi par un club saoudien.

L’OM réussira-t-il à garder un entraîneur plus d’une saison ? C’était l’objectif affiché il y a un peu moins d’un an au moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria mettant alors en avant un projet de trois ans avec le technicien italien comme entraîneur, lui qui a signé un contrat jusqu’en juin 2027.

De Zerbi suivi par l’AC Milan

S’il affirme se sentir bien à Marseille, où il espère vivre la Ligue des champions la saison prochaine, l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM ne semble pourtant pas très clair. Ces dernières semaines, il a été annoncé avec insistance dans le viseur de l’AC Milan, des rumeurs qu’il avait lui-même démenties en conférence de presse.

Al-Hilal également sur la piste de De Zerbi ?

La fin de la saison et une qualification, ou non, en Ligue des champions devrait très certainement pencher dans la balance. Selon L’Équipe, l’OM pourrait en revanche devoir gérer un autre intérêt pour son entraîneur. En effet, le club saoudien d’Al-Hilal suivrait Roberto De Zerbi et l’aurait récemment ajouté à sa liste.