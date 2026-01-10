OM : Mehdi Benatia a rendez-vous avec son ex !

Axel Cornic

Le mercato hivernal bat son plein et l’Olympique de Marseille pourrait bientôt voir l’un de ses joueurs faire ses valises. Le directeur sportif Medhi Benatia semble travailler activement sur le transfert de Robinio Vaz, attaquant de 18 ans qui est annoncé proche de l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini apprécierait beaucoup son profil.

Tout le monde attend de voir quelle sera la première recrue marseillaise de l’hiver. Mais ça devrait plutôt bouger sur le front des départs, puisque Robinio Vaz pourrait bien quitter l’OM avant la fin du mercato afin de poursuivre sa carrière en Italie, à l’AS Roma.

La Roma veut Robinio Vaz D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les dirigeants romains auraient noué un premier contact au cours de la journée de vendredi, afin de poser les bases des négociations. Pour le moment aucun montant précis n’est évoqué, mais certaines sources proches du dossier expliquent que l’OM souhaiterait tirer entre 20 et 25M€ de la vente de Robinio Vaz.