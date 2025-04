PSG : Un transfert surprise a fuité ?

Axel Cornic

En février dernier, Le Parisien faisait une annonce totalement inattendue, en évoquant une possible signature de Renato Marin en provenance de l’AS Roma. Et ça se confirme, puisqu’en Italie on assure que le gardien italo-brésilien de seulement 18 ans, aurait déjà acté son départ vers le Paris Saint-Germain.

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été installé comme un titulaire indiscutable. Les dirigeants du PSG ont même poussé vers la sortie Keylor Navas, une pointure internationale, afin de conforter le jeune italien. Mais l’avenir s’est assombri, avec un possible départ qui a été évoqué ces derniers mois...

Du changement dans les cages ?

En effet, le contrat liant Donnarumma au PSG se termine dans un peu plus d’un an ! Et alors qu’une prolongation semblait quasiment actée au début de l’hiver, on ne sait plus rien du tout sur les négociations entre les deux parties. Plus le temps passe et plus l’inquiétude devient grande, avec des clubs comme l’Inter qui semblent d’ailleurs prêts à sauter sur l’occasion pour le recruter.

Renato Marin vers le PSG

Au sein du club parisien, on semble déjà avoir pris les devants avec l’arrivée d’un jeune espoir au poste de gardien. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le PSG aurait bouclé la signature de Renato Marin, prodige de seulement 18 ans qui ne prolongera pas avec l’AS Roma et arrivera donc libre en juillet prochain. A noter qu’il était pisté par plusieurs gros clubs, comme la Juventus et l’Inter.